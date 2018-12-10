Можно ли заниматься сексом во время месячных: ответ гинеколога
Заниматься или не заниматься сексом во время женской менструации зависит от сексуальной активности пары, психологической совместимости партнеров и отсутствии или наличии предубеждений.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна.
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Женщины делятся на 2 группы: те, которые никогда не будут заниматься сексом во время менструации, и те, которым это нравится. Для одних женщин это время, когда она не может предстать перед партнером в таком виде, ей дискомфортно даже думать об этом. А другие (принадлежащие ко второй группе) – просто без ума от занятия любовью в эти дни, дело в скользкости и чувствительности.
В эти дни шейка матки открыта, и есть риск попадания микроорганизмов в полость матки. Секс во время месячных может быть причиной воспаления женских половых органов. Сперматозоиды, при наличии у партнера инфекций, могут переносить патогенные микроорганизмы в полость матки, способствуя развитию воспаления.
Секс во время менструации должны хотеть оба партнера
Основные правила секса во время менструации: этого должны хотеть оба партнера. Любовники должны быть обследованы на инфекции, передающиеся половым путем, и это не только сифилис, гонорея, трихомониаз. К ним относятся хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз и тому подобное.
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