Можно ли заниматься сексом во время месячных: ответ гинеколога

Заниматься или не заниматься сексом во время женской менструации зависит от сексуальной активности пары, психологической совместимости партнеров и отсутствии или наличии предубеждений.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна.

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Женщины делятся на 2 группы: те, которые никогда не будут заниматься сексом во время менструации, и те, которым это нравится. Для одних женщин это время, когда она не может предстать перед партнером в таком виде, ей дискомфортно даже думать об этом. А другие (принадлежащие ко второй группе) – просто без ума от занятия любовью в эти дни, дело в скользкости и чувствительности.

Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна "Так бывает, что пара любит секс во время менструации, потому что не нужно использовать дополнительную смазку; женщине в это время приятнее; некоторые занимаются в это время сексом, чтобы снять тягучие боли (все индивидуально). Женщины, по их словам, могут в это время больше морально расслабиться, потому что не думают о вероятной возможности забеременеть. Хотя это не совсем так. Если вы все же решились, то при месячных важно уделять особое внимание личной гигиене перед половым актом, ведь выделения – это питательная среда для различных бактерий "

В эти дни шейка матки открыта, и есть риск попадания микроорганизмов в полость матки. Секс во время месячных может быть причиной воспаления женских половых органов. Сперматозоиды, при наличии у партнера инфекций, могут переносить патогенные микроорганизмы в полость матки, способствуя развитию воспаления.



Секс во время менструации должны хотеть оба партнера

Основные правила секса во время менструации: этого должны хотеть оба партнера. Любовники должны быть обследованы на инфекции, передающиеся половым путем, и это не только сифилис, гонорея, трихомониаз. К ним относятся хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз и тому подобное.

Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна "Поэтому, прежде чем решиться на секс с новым партнером, не только во время менструации, а вообще, не перестаю подчеркивать: пойдите сами к гинекологу, отправьте партнера на сдачу анализов методом ПЦР на вышеперечисленные инфекции. А когда получите результаты о том, что у обоих не обнаружено – наслаждайтесь жизнью сполна".

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