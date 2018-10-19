Можно ли женщинам говорить с мужчинами о менструации

С мужчинами стоит говорить о женском цикле. Даже стоит объяснять 5-летнему малышу, если он интересуется у мамы – зачем нужны прокладки и тампоны.

Об этом рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook.

Чем больше секретов, тайн, табу вокруг менструации – тем больше проблем потом у девочек и женщин с "этими" днями,

– объяснила она.

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1. Такие разговоры нормализуют для мужчин тему "месячных" у женщин. В зрелом возрасте не возникнет табу на обсуждение пикантной темы. А подростки не будут дразнить в школе одноклассниц.

2. Знакомого с женской тайной мальчика или мужчину не испугает окровавленная прокладка в мусорном ведре. Соответственно, не будет возникать иллюзий о "смертельных болезнях" у женщин.

3. Мальчики также имеют право знать все о физиологии девочек, как и девочки о мальчиках.

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