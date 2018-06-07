"Можно начать с Белого дома": Трамп расщедрился на очередное предложение для Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом после успешных переговоров в Сингапуре.

12 июня в Сингапуре должна состояться историческая встреча между лидерами Северной Кореи и США.

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Накануне этой встречи президент США Дональд Трамп провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Во время этого официального мероприятия хозяин Белого дома был щедр на резонансные обещания.

Так, Дональд Трамп заявил, что "обязательно" пригласит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Соединенные Штаты, если переговоры в Сингапуре увенчаются успехом, информирует AP.

Выбирая между тем, где принимать северокорейского лидера, Трамп говорит, что предпочитает Белый дом, чем свой частный клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде.

Возможно, мы начнем с Белого дома,

– заявил американский президент.

BREAKING: Trump says he 'certainly' would invite North Korea's Kim Jong Un to visit US if summit negotiations go well. — The Associated Press (@AP) 7 червня 2018 р.

Он также признался, что на прошлой неделе получил "очень приятное письмо" от Ким Чен Ына, которое ему передали представители северокорейской делегации.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран. Однако уже 30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном таки состоится 12 июня в Сингапуре.