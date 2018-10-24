Можно сойти с ума", – журналист о "интервью" росСМИ с погибшей в Керчи

Недавно ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева на телеканале " Россия 1 "взяла" интервью " у якобы Алины Керовой, погибшей во время теракта в Керчи. Это называется обман зрителя, это крайне неэтично выдавать в эфир любую информацию от имени только что убитого человека.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

Читайте также: "Убили дважды": родители погибшей в Керчи девушки отреагировали на "ее интервью" росСМИ

"Просто представьте себе эмоции родителей Алины Керовой: днем они похоронили свою дочь, а вечером она бодро рассказывает об обстоятельствах своей смерти в телевизоре. Убитый горем человек от такого и с ума сойти может. Вполне серьезно, без преувеличений. То, что устроила Скабеева и ее команда – это свинство высшей пробы. Просто идеальный пример полного морального распада человеческой личности", – возмутился журналист.

Он сказал, что Скабеева внешне еще сохраняет сходство с живым человеком, но внутри у нее сидит злобный и голодный мертвец".

"Она – самый настоящий зомби. Именно так ее и следует воспринимать", – отметил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 24 октября 2018 года