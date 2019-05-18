Можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда, – Зеленский о депортации татар из Крыма

18 мая в Украине отмечают 75 годовщину депортации крымских татар в вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. По этому случаю высказался и будущий украинский президент Владимир Зеленский.

По словам политика, сегодня этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда.

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Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли – с ними ежедневно,

– подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что однажды Украина освободит родину крымских татар от оккупации, по крайней мере он в это верит.

"И пусть каким долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!" – добавил он.

В этот день о трагедии депортации и геноцида крымских татар вспомнили и другие политики, в частности Петр Порошенко, Ульяна Супрун, Арсений Яценюк и Владимир Арьев. Не остались в стороне от этой темы и популярные певцы – Джамала, которая, между прочим, имеет крымскотатарское происхождение, и новоиспеченный политик Святослав Вакарчук.

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Что известно о депортации крымских татар. 18 мая 1944 года НКВД по приказу Сталина начал операцию так называемого переселения крымскотатарского народа. В общем депортация крымских татар из Крыма происходила в течение 18-21 мая 1944 года. Специалисты доказали, что все это было этнической чисткой, которую устроили в СССР. Всего в отдаленные советские регионы были депортированы 191 тысяча крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). Во время выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. Многих из них застрелили советские карательные отряды, которые открывали огонь на поражение в случае противодействия людей.

Почему СССР устроил депортацию: какова официальная версия. Советская власть обвиняла крымских татар в государственной измене, "массовом уничтожении советских людей" и в сотрудничестве с нацистской Германией, оккупантами во время Второй мировой войны.

По версии же историков, крымские татары исторически имели тесные связи с Турцией, которую СССР в то время рассматривал как потенциального соперника. В планах Союза Крым был стратегическим плацдармом на случай возможного конфликта с этой страной, и Сталин хотел перестраховаться от возможных саботажников и предателей, которыми он считал татар.

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