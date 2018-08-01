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Mozilla планирует изменить логотип браузера Firefox

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Mozilla планирует изменить логотип браузера Firefox
Mozilla планирует изменить логотип браузера Firefox / Фото из свободных источников

Некоммерческая организация Mozilla Foundation решила провести ребрендинг своего популярного творения – браузера Firefox. Причем компания планирует это сделать при непосредственном участии пользователей продукта.

Об этом сообщает The Verge.

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Основная идея заключается в создании не только пиктограммы настольного интернет-обозревателя, а скорее целой серии значков в едином стиле для различных программных продуктов: от мобильных и VR-браузеров, к инструментам создания скриншотов и совместного использования файлов. Mozilla уже предложила несколько возможных вариантов, и теперь хочет, чтобы пользователи оставили свои отзывы в блоге компании.

Перший приклад зміни дизайну іконок Mozilla
Первый пример изменения дизайна иконок Mozilla

Каждый набор характеризуется наличием так называемого главного изображения мастер-бренда (голова лисы, которая состоит из геометрических элементов или более известный огненный виток спиральной формы) и более десятка пиктограмм для конкретных утилит и программ. Однако, предложенные наборы являются скорее пробными и в будущем могут быть значительно переработаны или дополнены.

Другий приклад зміни дизайну іконок Mozilla
Второй пример изменения дизайна иконок Mozilla

Каждая отдельная иконка будет подвергаться нескольким раундам обсуждения и уточнения, а также может полностью измениться к моменту непосредственного запуска продукта. На этом этапе в первую очередь мы сосредоточены на самой системе,
– отметили в компании.

Отметим, что Mozilla не требует от пользователей представлять свои идеи и варианты для проектов, и не хочет ставить эти предложенные наборы на голосование. В компании хотят просто собрать базу отзывов о готовых вариантах и привлечь пользователей к участию в их обсуждении.

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Теги: Техно Интернет Mozilla
Источник: 24 Канал
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