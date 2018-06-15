Mozilla разрабатывает революционно новый браузер

Браузер Firefox сейчас не особо пользуется популярностью, однако компания Mozilla не прекращает искать что-то новое. Сейчас разработчики из корпорации работают над абсолютно новым браузером Mozilla Scout, который будет управляться с помощью голоса.

Об этом сообщает Hi-News.

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Идея управления браузером без мыши или сенсорного экрана кажется довольно интересной. Вместо этого, согласно сообщению CNET, пользователи Scout смогут получать желаемое голосовыми командами вроде "Эй, Scout, прочитай для меня статью о полярных медведях".

Представитель Mozilla рассказал, что Scout еще находится на ранней стадии, однако известно, что продукт уже был представлен сотрудникам компании.

Нам предстоит узнать, будет ли удобнее использовать голосовой браузер в сравнении с голосовыми ассистентами, которые сочетают в себе много других возможностей. Разумеется, многое будет зависеть от качества реализации идеи.



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