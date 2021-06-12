Мразь ответит перед законом, – Геращенко отреагировал на избиение девушки несовершеннолетним

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отреагировал на жуткий инцидент в Харькове, где несовершеннолетний парень избил девушку. 11 июня обидчик напал на несовершеннолетнюю подругу и бил ее ногами.

Геращенко сообщил, что извергу всего 16 лет. Он, скорее всего, решил самоутвердиться с помощью жестокого избиения девочек.

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Заместитель министра внутренних дел рассказал, что изверг уже просил прощения перед пострадавшей девушкой, но на этом история не закончится.

16-летняя мразь в Харькове решила самоутвердиться. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость,

– заявил Геращенко.

Он возмутился не только жестокостью подростка, но и равнодушием сверстников девушки, которые спокойно наблюдали за тем, как ее бьют.

Группа "друзей" девушки даже не попыталась заступиться за нее. Единственный, кому было не безразлично на страдания пострадавшей, это – маленькая собака, которая лаяла на обидчика.

Геращенко добавил, что следователи полиции, прокурор и суд будут расследовать дело. Интересно, что в комментарии журналистам 24 канала правоохранители ранее заявили, что пострадавшая с родителями не писали заявление на обидчика.

Что известно об ужасном избиении в Харькове

11 июня в одном из дворов Харькова парень зверски избил девушку на глазах у ее сверстников. В результате избиения несовершеннолетняя получила многочисленные травмы и сломанный нос.

на глазах у ее сверстников. В результате избиения несовершеннолетняя получила многочисленные травмы и сломанный нос. Впоследствии мать пострадавшей опубликовала видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и других девушек.

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