Мрія дитинства: як проходить військова служба дівчини-піхотинця

Оленці трохи більше 19 років, і два з них вона служить в армії.

Дівчина – солдат-піхотинець. До того ж, вже досвідчений, обстріляний. Вона говорить – пішла служити (хоч мама й була проти), бо це її мрія з дитинства. Зараз вона разом зі своїм підрозділом обороняє Піски, це її другий виїзд в цей район.

Спочатку переживаєш. А далі усе на адреналіні. Вибіг – відпрацював. Всі розуміють, де вони і заради чого вони тут знаходяться,

– говорить Олена.

Ми живемо в мирних містах завдяки сміливим чоловікам та жінкам, які, ризикуючи собою, обороняють нас на передовій. Підтримати своїх захисників та зробити внесок у перемогу ви можете тут.

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