Мстители: Война бесконечности: Marvel опубликовал второй официальный трейлер – видео

Кинокомпания Marvel выпустила второй официальный трейлер фантастической ленты "Мстители: Война бесконечности". В нем можно увидеть всех героев удивительного мира супергероев.

Соответствующий трейлер появился 16 марта на официальном Youtube-канале Marvel.

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Второй трейлер "Мстители Война бесконечности" смотрите онлайн:

В ролике можно очередной раз увидеть, как герои киновселенной объединятся в борьбе с главным врагом — Таносом. Злодей будет пытаться собрать камни бесконечности для перчатки, которая позволит ему изменить реальность по своему желанию. Несмотря на тяжелое прошлое, Мстители не могли себе представить таких сверхсложных испытаний — в этой "войне" судьба Земли никогда еще не была такой неопределенной.

Всего за час с момента публикации второго трейлера фильма, его уже посмотрели почти полмиллиона пользователей YouTube.

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Создатели кинокартины также опубликовали новый официальный кинопостер, на котором собраны все герои киновселенной.

Официальный постер фильма "Мстители: Война бесконечности"

Премьера "Мстителей: Война бесконечности" в Украине состоится в мае 2018 года.