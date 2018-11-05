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      MTV Europe Music Awards-2018: кто получил престижную награду

      35 Читати новину українською
      MTV Europe Music Awards-2018
      MTV Europe Music Awards-2018 / Getty images

      4 ноября в Северной Испании отгремела одна из самых престижных музыкальных премий – MTV Europe Music Awards-2018. Десятки знаменитых музыкантов приехали в город Бильбао, засветив роскошные наряды.

      Известно, что в 2018 году состоялась 25-ая церемония вручения наград MTV Europe Music Awards-2018. Знаменитости, чьи хиты в течение года покоряли мировые чарты, прошли по красной дорожке. В частности, на церемонии засветились певицы Камила Кабелло, Ники Минаж, Дуа Липа и Джанет Джексон.

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      Победители MTV Europe Music Awards-2018:

      Кубино-американскую певицу Камилу Кабелло с легкостью можно назвать триумфатором вечера. Звезда получила награды в четырех номинациях – "Лучший исполнитель", "Лучший видеоклип", "Лучшая песня" и "Лучший американский исполнитель".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Лучший новый исполнитель – Cardi B.

      Лучший поп-исполнитель – Дуа Липа.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

       

      Лучший хип-хоп исполнитель – Ники Минаж.

      Лучшая альтернативная группа – Panic! At the Disco.

      Самый стильный исполнитель – Ники Минаж.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

       

      Артист с наибольшим количеством поклонников – Bangtan Boys.

      Лучший электронный/танцевальный проект – Marshmello.

      Лучший австралийский исполнитель – Tkay Maidza.

      Лучший британский и ирландский исполнитель – Little Mix.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Лучшее живое выступление – Шон Мендес.

      Лучшая рок-группа – 5 Seconds of Summer.

      Теги: LifeStyle Награды Музыка
      Источник: 24 Канал
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