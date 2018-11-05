MTV Europe Music Awards-2018: кто получил престижную награду
4 ноября в Северной Испании отгремела одна из самых престижных музыкальных премий – MTV Europe Music Awards-2018. Десятки знаменитых музыкантов приехали в город Бильбао, засветив роскошные наряды.
Известно, что в 2018 году состоялась 25-ая церемония вручения наград MTV Europe Music Awards-2018. Знаменитости, чьи хиты в течение года покоряли мировые чарты, прошли по красной дорожке. В частности, на церемонии засветились певицы Камила Кабелло, Ники Минаж, Дуа Липа и Джанет Джексон.
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Победители MTV Europe Music Awards-2018:
Кубино-американскую певицу Камилу Кабелло с легкостью можно назвать триумфатором вечера. Звезда получила награды в четырех номинациях – "Лучший исполнитель", "Лучший видеоклип", "Лучшая песня" и "Лучший американский исполнитель".
Лучший новый исполнитель – Cardi B.
Лучший поп-исполнитель – Дуа Липа.
Лучший хип-хоп исполнитель – Ники Минаж.
Лучшая альтернативная группа – Panic! At the Disco.
Самый стильный исполнитель – Ники Минаж.
Артист с наибольшим количеством поклонников – Bangtan Boys.
Лучший электронный/танцевальный проект – Marshmello.
Лучший австралийский исполнитель – Tkay Maidza.
Лучший британский и ирландский исполнитель – Little Mix.
Лучшее живое выступление – Шон Мендес.
Лучшая рок-группа – 5 Seconds of Summer.