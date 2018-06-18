MTV Movie & TV Awards 2018: самые стильные образы с красной дорожки
В Санта-Монике состоялась ежегодная церемония вручения премий MTV Movie & TV Awards, на которой отмечают лучших деятелей кино и телеиндустрии Америки. Имена победителей объявят публике 18 июня – во время трансляции церемонии.
На красную дорожку церемонии пришли звезды Marvel, актеры популярных сериалов и другие знаменитости.
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Событие также посетили светская львица Ким Кардашян и популярная певица и актриса Зендая.
Предлагаем посмотреть самые яркие образы звездных гостей церемонии MTV Movie & TV Awards 2018.
Зендая
Оливия Манн
Ким Кардашян
Ким Кардашян с мамой
Яра Шахиди
Элисон Бри
Жасмин Сандерс
Лили Райнхарт
Кетрин Ленгфорд
Звезды сериала "Очень странные дела"
Дакре Монтгомери с подругой Лив Поллок
Кристен Бел
Холзи