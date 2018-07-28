"Мучаемся, без воды, без денег: украинцы снова застряли в Египте из-за поломки самолета

В который раз украинские туристы не могут вылететь из Египта. На этот раз 200 украинских отдыхающих от утра 28 июля не могут вылететь во Львов из курортной Хургады.

Об этом рассказала одна из туристок, передает ТСН.

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По словам женщины, которая назвалась Татьяной, самолет с отдыхающими должен был вылететь в 7:20 утра по местному времени (8:20 по Киеву), но авиалайнер сломался.

"Нам сказали, что вздулось колесо и оно нуждается в замене. Его пообещали привезти из Киева, но самолет из Киева также не прилетел. Нас продержали в самолете час, позже сказали выходить и забирать свои вещи. Два часа держали без воды, без еды в багажном отделении аэропорта, потом люди подняли скандал, и нас отвезли в отель", – убеждает женщина.

В то же время она добавляет, что застрявшим туристам только раз дали пообедать и пообещали на 11:00 отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле гостиницы, но за ними никто не приехал.

Нам сказали, что непонятно, когда будет самолет – завтра или послезавтра. Мы звонили в посольство, на горячую линию туроператора Join Up !, но ответа нет ... 220 человек, много беременных, детей. Мы просто мучаемся! Сидим в вестибюле – кто на полу, кто где. Без воды, без денег, потому что конец отдыха. "Оператор "Join Up!"Нам сказал, что это не его проблемы, а проблемы перевозчика. А ребята (пилоты этого самолета, они – также с нами в гостинице) сказали, что их вины нет, что нас должен заселить туроператор. Мы его не выпускаем из отеля, держим в "заложниках", он хочет бежать,

– добавила отдыхающая.

Как подчеркивает туристка, они настроены решительно, потому что хотят, чтобы этот инцидент получил огласку и обещают судиться с туроператором.

Добавим, в пресс-службе "Join Up!" журналистам подтвердили проблемы с задержкой рейса, но когда будут решены проблемы с самолетом, не могут сказать.

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"Рейс задержан по причине пробоя шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было оказано проживание и питание", – отметили в компании.

В Международном аэропорту "Львов" со своей стороны сообщили, что первый самолет из Хургады должен был вылететь в 00:00 29 июля, а второй в этот же день в 4:50.

Напомним, недавно из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, к авиакомпаниям-нарушителям будут приняты жесткие санкции.