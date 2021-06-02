Постраждала працівниця поліції Марія Семенюк у вересні 2020 року зупинила автомобіль, яким кермував працівник СБУ напідпитку.

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Що відомо про інцидент

Журналіст Віталій Глагола зазначив, що Семенюк опинилась в лікарні на 2 тижні.

Річ у тім, що водій поводився агресивно.

Він хаотично хапав і відбивався від патрульних. Коли до місця інциденту під'їхало "підкріплення", співробітник СБУ почав заперечувати, що сперечався з правоохоронцями та їздив п'яним.

Як тривало розслідування

Розслідуванням займались слідчі територіального управління ДБР. У листопаді 2020 року чоловіку повідомили про підозру в опорі правоохоронцю. Йому загрожував штраф або позбавлення волі до 2 років. Проте його виправдали

Вона (суддя – 24 канал) вважає, що крутити шию поліцейської під час виконання і валити на землю – це "інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і спроба завадити небезпеці для свого здоров'я,

– написав Глагола.