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Multi-Touch Skin – сенсорные наклейки, которые превратят тело человека в панель управления

Инновации 8 Читати новину українською

Почесаться за ухом, чтобы добавить громкости в плеере, или ответить на телефонный звонок, просто ткнув пальцем в ладонь, – теперь это не кажется такой уж фантастикой.

Для пользования современными электронными гаджетами человечество придумало массу различных интерфейсов и устройств управления.

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Одним из последних инновационных решений удивили немецкие разработчики. Команда исследователей из Саарского университета создала датчик, который фактически превращает кожу человека в сенсорную панель.

Сенсорні наліпки
Чтобы настроить освещение в помещении, достаточно потереть запястье

Multi-Touch Skin – это небольшие и удобные наклейки, которые клеят на поверхность тела, они реагируют на прикосновения подобно дисплею смартфона. Решетка электродов, которые реагируют на напор, размещенные между слоями термопластика; контакты подключены к источнику питания и контроллеру, который передает сигналы на микрокомпьютер, а тот уже – синхронизируется со смартфоном или иной умной электроникой.

Изготавливать такие сенсоры довольно просто – за считанные минуты их можно напечатать на принтере, подготовив предварительно основу и задав нужную форму. По желанию пользователя сенсорные наклейки могут иметь произвольный вид в зависимости от того, куда их клеить – на шею, запястья, плечо, грудь.

Сенсорні наліпки на тіло
Чтобы добавить или убавить громкость в плеере, нужно просто скользнуть пальцем за ухом

Сложность и разнообразие движений для управления различными функциями ограничены разве что площадью самой наклейки и алгоритмами системы. Скажем, чтобы добавить или убавить громкость в плеере, нужно просто  скользнуть пальцем за ухом; чтобы настроить освещение в помещении, достаточно потереть запястье; а сжав предплечья, можно отправить быстрое сообщение другу.

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В планах разработчиков – приспособить свою технологию для большего количества настольных и портативных девайсов, сделав устройства управления ими эргономичными и удобными.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 канал
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