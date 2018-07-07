Multi-Touch Skin – сенсорные наклейки, которые превратят тело человека в панель управления

Почесаться за ухом, чтобы добавить громкости в плеере, или ответить на телефонный звонок, просто ткнув пальцем в ладонь, – теперь это не кажется такой уж фантастикой.

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Для пользования современными электронными гаджетами человечество придумало массу различных интерфейсов и устройств управления.

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Одним из последних инновационных решений удивили немецкие разработчики. Команда исследователей из Саарского университета создала датчик, который фактически превращает кожу человека в сенсорную панель.



Чтобы настроить освещение в помещении, достаточно потереть запястье



Multi-Touch Skin – это небольшие и удобные наклейки, которые клеят на поверхность тела, они реагируют на прикосновения подобно дисплею смартфона. Решетка электродов, которые реагируют на напор, размещенные между слоями термопластика; контакты подключены к источнику питания и контроллеру, который передает сигналы на микрокомпьютер, а тот уже – синхронизируется со смартфоном или иной умной электроникой.



Изготавливать такие сенсоры довольно просто – за считанные минуты их можно напечатать на принтере, подготовив предварительно основу и задав нужную форму. По желанию пользователя сенсорные наклейки могут иметь произвольный вид в зависимости от того, куда их клеить – на шею, запястья, плечо, грудь.



Чтобы добавить или убавить громкость в плеере, нужно просто скользнуть пальцем за ухом



Сложность и разнообразие движений для управления различными функциями ограничены разве что площадью самой наклейки и алгоритмами системы. Скажем, чтобы добавить или убавить громкость в плеере, нужно просто скользнуть пальцем за ухом; чтобы настроить освещение в помещении, достаточно потереть запястье; а сжав предплечья, можно отправить быстрое сообщение другу.

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В планах разработчиков – приспособить свою технологию для большего количества настольных и портативных девайсов, сделав устройства управления ими эргономичными и удобными.