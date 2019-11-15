Мумия в кукурузе: тело мертвого мужчины два месяца пролежало в поле
На Тернопольщине нашли тело мужчины, которое было похоже на мумию. Комбайнер, который работал в поле, случайно наткнулся на скелет. Впоследствии правоохранители определили, что тело пролежало в кукурузе около двух месяцев.
Мумифицированное тело человека в кукурузном поле нашли 12 ноября между Збаражем и селом Стрыивка на Тернопольщине. Диспетчер одного из хозяйственных угодий сообщил полиции, что комбайнер наткнулся на скелет человека в поле.
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Мумифицированное тело нашли в поле / Фото Национальной полиции
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Судебный медэксперт осмотрел находку и подтвердил, что скелет принадлежит мужчине. Поскольку тело находилось в поле длительный срок, влажность и почва способствовали быстрому разложению и превращению мужчины в мумию. Опознать умершего невозможно, поэтому правоохранители надеются только на генетическую экспертизу.
В кукурузном поле нашли мумифицированное тело: смотрите видео
Тело и кости в плохом состоянии и установить личность тяжело. Единственная надежда на результаты ДНК-экспертизы,
– говорит руководитель Збаражского отделения полиции Виталий Присяжнюк.
По данному факту полиция открыла уголовное дело об умышленном убийстве.