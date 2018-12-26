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      Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко выйти во второй тур

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      Евгений Мураев
      Евгений Мураев / Фото из открытых источников

      Оппозиционный политик Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" прокомментировал новый санкционный список РФ.

      "Если вы проанализируете этот список, то под санкции попали абсолютно все представители юго-восточного электората, люди, которые избирались по мажоритарным округам и защищали интересы русскоязычных, православных, которые стоят на защите миллионов людей", – говорит он.

      Вдумайтесь, кто попал в списки, говорит Мураев. "Новинский, который защищает интересы православной церкви, Добкин, Вилкул, Колесников. Люди, которые могут составить конкуренцию группе Фираташа-Левочкина. Люди, которые могут поломать план, при котором с Порошенко во втором туре встречается Бойко".

      Кстати, по данным социологии, Мураев, который так же попал под санкции после расставания с Рабиновичем, "забрал" с собой почти весь рейтинг "За жизнь".

      Теги: Новости Украины Санкции России против Украины Новости политики Евгений Мураев Новости России
      Источник: 24 Канал
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