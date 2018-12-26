Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко выйти во второй тур

Оппозиционный политик Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" прокомментировал новый санкционный список РФ.

"Если вы проанализируете этот список, то под санкции попали абсолютно все представители юго-восточного электората, люди, которые избирались по мажоритарным округам и защищали интересы русскоязычных, православных, которые стоят на защите миллионов людей", – говорит он.

Вдумайтесь, кто попал в списки, говорит Мураев. "Новинский, который защищает интересы православной церкви, Добкин, Вилкул, Колесников. Люди, которые могут составить конкуренцию группе Фираташа-Левочкина. Люди, которые могут поломать план, при котором с Порошенко во втором туре встречается Бойко".

Кстати, по данным социологии, Мураев, который так же попал под санкции после расставания с Рабиновичем, "забрал" с собой почти весь рейтинг "За жизнь".