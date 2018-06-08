Мураева привлечь к уголовной ответственности будет трудно, – Найем

О госизмене относительно Мураева, отставку министра финансов Данилюка и экономические преступления в программе "План Б" рассказали нардеп Мустафа Найем и исполнительный директор ТЕ Украины Ярослав Юрчишин.

О госизмене относительно Мураева

"То, что касается оценочных суждений господина Мураева, привлечь его к уголовной ответственности будет трудно. Это факт. Второе. Если есть вопросы к Мураеву, а они, думаю, что СБУ и ГПУ, и господин Пашинский, как председатель комитета национальной безопасности, могли бы начать с вопросов финансирования его проектов, его сотрудничества с господином Медведчуком, и на какие деньги живет этот телеканал", – отметил Найем.



Нардеп подчеркнул, все понимают, откуда идут эти деньги, однако уголовного дела пока нет. Он заверил, что хочет, чтобы такое уголовное дело открыли.

Что касается его заявлений о господине Сенцове и о господине Афанасьеве, у меня простая мысль. Мы должны определить границу абсурда, к которому мы приходим. Можно сделать единственным путем. Собственным примером. То есть я, и я призвал всех политиков, и сегодня еврооптимисты все сделали заявление, что они не будут ходить на телеканал News One и "112 Украина" до тех пор, пока господин Мураев не извинится за свои слова,

– рассказал Найем.

Об отставке министра финансов Данилюка

Мустафа Найем рассказал, ясно одно это то, что увольнение Данилюка не сыграло Гройсману на руку. Он ничего за это не получил. Ни на один аргумент, который Данилюк выразил в парламенте, Гройсман не ответил. Ни относительно заместителей, ни относительно международных учреждений, ни относительно распределения денег и тому подобное. Все, что он сказал, это то, что ему не понравилось письмо, но это не аргументы.

Главный корень этого всего, что приближается избирательное время и это уже нескрываемая коррупция политического уровня. То есть, мы тебе, мажоритарщику, выделяем на округ конкретную сумму денег, ты за это голосуешь, за наш бюджет или наши вопросы, а в округе ты можешь сказать, что это я решил. Это и есть политическая коррупция для избирателей,

– отметил Найем.

Об экономических преступлениях

"СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и требуют взятки", – подчеркнул Мустафа Найем.



По словам нардепа, когда в компании вырастает прибыль больше указанной суммы, то они подпадают под так называемую зону риска. Затем собирается Нацполиция, СБУ и ГПУ, которые просто деребанят этот бизнес. Как это происходит: например, без санкций прокурора полиции нельзя провести обыски, поэтому они там делятся.



Как сообщил народный депутат Петр Юрчишин, в парламенте есть закон о нацбезопасности, который должен отобрать у СБУ возможность расследования экономических преступлений.

Есть люди, которые увольняются из СБУ, потому что пока они рискуют своей жизнью в то время, когда другие занимаются рэкетом,

– ответил Петр Юрчишин.