Во Львове на стене больницы скорой помощи начали рисовать мурал. По эскизу, там будет изображен врач или медсестра в маске, которая борется за жизнь во время пандемии. Мурал обещают открыть в День медика – 21 июня.

Подробнее о творческой инициативе львовских художников и их впечатляющих проектах – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Первые штрихи художники наносят на стену больницы скорой помощи во Львове. Вскоре на этом месте появится мурал, посвященный медикам, которые борются с коронавирусом.

Иконописец Святослав Владыка рассказал, что там будет изображена воительница-медсестра в маске, в амуниции, которая показывает свое открытое сердце.

И также мы поняли, чтобы показать, что все будет хорошо, то стоит изобразить детей. Особенно девочка, которая запускает воздушного змея – это такой своеобразный символ семейного счастья, – отметил художник.



Мурал на стенах больницы во Львове / Скриншот с видео

"Гении микрорайонов" – так называется серия муралов, которые появятся на домах Львова. Инициаторами проекта являются семеро художников из творческой группы Sacred Universe.

Авторы отметили, что это их благодарность медикам за борьбу во времена пандемии. Первый мурал обещают закончить за 10 дней.

По словам художника Валентина Гричишова, трудности в работе с такими крупными объектами возникают именно с масштабированием. Ведь надо определить масштаб и подстроить под него эскиз. "Чувствовать этот масштаб, знать на каком ярусе, на каком уровне расположен тот или иной элемент самого эскиза", – пояснил он.



Как художники создают свой проект / Скриншот с видео

Что известно об авторах мурала

Авторы мурала – выпускники Львовской академии искусств: иконописцы или художники-монументалисты. Они рассказали, что привыкли работать с большими плоскостями, потому что часто расписывают церкви. Но здесь еще надо иметь альпинистские навыки.

Это строительные леса, могут быть разные случаи. Поэтому всегда надо на лесах быть внимательным. Также из таких условий является погода, потому что мы работаем снаружи и может быть ветер, дождь,

– заметил художник Максим Шиманский.

Эта творческая группа уже создала мурал с портретом Бориса Возницкого на улице Петлюры – на доме, где жил известный искусствовед.

Также вскоре начнут рисовать оперного певца Василия Слепака, первую женщину-офицера в мире Елену Степанив, митрополита Шептицкого и героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого.



Мурал с изображением Бориса Возницкого / Фото инстаграм-страница @guide_inlviv