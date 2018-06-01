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Мускулистый кот стал звездой сети: веселые фото

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Мускулистый кот
Мускулистый кот

Впервые этого кота заметили на улицах канадского Монреаля и его фото сразу же стало вирусным в сети. А все из-за необычного строения тела животного.

Фото кота, который как-будто настоящий бодибилдер, опубликовали на странице в Twitter и у животного собралось аж почти 18 тысяч поклонников.

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Некоторые люди обеспокоены тем, что кот может иметь серьезные проблемы со здоровьем, другие предполагают, что он может иметь редкое генетическое расстройство, которое вызывает деформацию мышц.

 

Несмотря на это, пользователи сети сделали много курьезных мемов с мускулистым котом.

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Теги: LifeStyle Курьезные новости мир животных
Источник: 24 Канал
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