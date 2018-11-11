"Мусор, а не наблюдатели": Тука рассказал интересную деталь о псевдовыборах на Донбассе

Роль так называемых "независимых наблюдателей" на псевдовыборах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей выполняют или пророссийские пропагандисты или маргинальные политики.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в своем Facebook.

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"Выборы". Все идет по сценарию. Как я и прогнозировал, появились "международные наблюдатели", задача которых – объективное освещение волеизъявления народа Донбасса". Как отмечают оккупанты, этот мусор они свезли из 22-х стран", – написал Тука.

Заместитель министра отметил, что "о качестве этого хлама" свидетельствуют личные данные некоторых из этих, так называемых, наблюдателей.

Один – гражданин Финляндии, который называет себя "главным редактором международного агентства новостей". Точнее – администратор страницы в Интернете.

Другой – гражданин Германии – председатель объединения Левых сил в муниципалитете Квакенбурга, городка с населением в 12 тысяч человек. Какие "выборы" – такие и "наблюдатели". Или наоборот...

– подчеркнул Тука.

Также, он рассказал, что псевдовыборы главаря пророссийских боевиков, это только начало коварного плана Москвы.

"Следующий шаг – начало кампании "услышать Донбасс", "это – выбор народа", "мы должны начать переговоры с избранными представителями народа Донбасса". Первым и главным рупором этого вброса будет Медведчук. За ним подтянутся и другие "наши": Мураевы-Рабиновичи-Бойки", – подытожил Тука.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.



30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.



Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать свои голоса ни за одного из кандидатов.