Мусорные террористы: стало известно, кто дал команду не вывозить отходы из Днепра

Горы мусора, которые еще недавно загромождали улицы Днепра, образовались из-за сговора первого заместителя главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника и его бизнес-партнера народного депутата Андрея Денисенко.

Об этом написала блогер Олеся Качко, сообщает портал "Комментарии.ua"

По ее информации, фирма "Днепрокоммунтранс", подконтрольная Олейнику, не вывозила отходы, в знак протеста против того, что тандем Олейника-Денисенко лишают возможности зарабатывать на бюджетных подрядах.

"Эти мусорные джихадисты контролируют почти всю сферу благоустройства в области. Святослав Олейник крышует наследие скандальной фирмы "УПС", которая при регионалах получала сотни миллионов гривен на ремонт дорог, вывоз снега и пр. Именно он – один из теневых бенефициаров ООО "Территория Д" (субподрядчик "УПС"), "УПС" – ремонт дорог и благоустройство территорий; "Днепрокоммунтранс" – вывоз и утилизация твердых бытовых отходов; "ЮТС" – подрядчики у КП "Зеленстрой" – все, что касается озеленения и спила деревьев. Андрей Денисенко – один из младших партнеров Олейника по бизнесу. Именно этот сторублевый активист контролирует ряд КП (в том числе и днепровский "Зеленстрой"), а также ряд водоканалов в области", – пишет блогер.

В отношении всех предприятий, которые курируют Олейник и Денисенко, уже открыты десятки уголовных производств, а размер средств, похищенных из бюджета, составляет более миллиарда, утверждает блогер.

По сообщениям местных журналистов, за бизнесом Святослава Олейника стоит Сергей Кривой, бывший партнер Сергея Курченко, который интересным образом пропал из всех уголовных дел, возбужденных против беглого олигарха.

Олейник и Денисенко имеют общие интересы и на Аульской хлорпереливной станции. В результате аферы с арендой ее зданий областной бюджет недополучил минимум полтора миллиона гривен. Кроме того, партнеры выводили деньги и через коммунальное предприятие облсовета "СИЧ", которое занимается охранной деятельностью, но по документам оказывало не связанные с этим услуги. В частности, Андрей Денисенко, по данным прокуратуры, получил на личную банковскую карту 90 тыс. грн, которые КП перечислило подрядчику за строительство Модельного центра травмотерапии, оказавшегося по факту стеной с баннером.

В прошлом году было начато уголовное производство по делам КП "СИЧ". Не помогло даже заступничество Святослава Олейника.

"Когда тендем Олейника-Денисенко начали отодвигать на свалку истории, они всерьез решили устроить мусорный джихад. Видимо, следующий этап в логике этих товарищей – пугать город отравленной водой с Аулов", – пишет блогер.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что причина свалок в городе – частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета. По его словам, компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Филатов заверил, что городская власть справится с отходами силами городских коммунальных предприятий и никому не позволит диктовать свою волю жителям Днепра