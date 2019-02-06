Мусороперерабатывающий завод во Львове: кто и почему хочет сорвать его строительство
Строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса должно начаться во Львове уже весной 2019 года. Однако чуть ли не каждый этап реализации проекта сталкивается с сопротивлением центральной власти.
Недавно председатель Львовской областной администрации Олег Синютка сделал новую попытку сорвать строительство мусороперерабатывающего комплекса во Львове.
Читайте также: Мусороперерабатывающий завод во Львове может быть построен до конца 2020 года, – Садовый
3 февраля он встретился с жителями Вознесения – микрорайона Львова, который расположен в километре от будущего мусороперерабатывающего комплекса и заявил, что технология переработки отходов, которую вводит Львов, является неправильной.
Глава Львовской области Олег Синютка
Что известно о строительстве мусороперерабатывающего комплекса во Львове?
Будущий мусороперерабатывающий комплекс построят в промышленной зоне Львова, вблизи очистных сооружений. Проект учитывает европейские экологические нормы, ведь его финансирует и контролирует на всех этапах Европейский банк реконструкции и развития.
Во Львове используют технологию, которая работает и в соседней Польше. Она предусматривает отсутствие вредных выбросов и даже плохого запаха – благодаря специальной вентиляции.
Здесь планируют построить мусороперерабатывающий комплекс во Львове
До ближайшего жилого дома от места, где планируется строить завод – более километра.
Почему возникла необходимость построить этот комплекс?В мае 2016 года на Грибовицкой свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей, которые пытались потушить огонь. После трагедии свалку закрыли. В результате трагедии Львов и еще 4 района области не имели куда вывозить мусор, поэтому городская и областная власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, предусматривающий утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области. Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада.
Заказчики строительства же считают, что заявления губернатора о мусороперерабатывающем комплексе имеют предвыборные мотивы.
Политолог Алексей Минаков рассказал, что приоритетный вопрос для Андрея Садового как кандидата в президенты – это, собственно, вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Соответственно, руками определенных лиц этот процесс пытаются затормозить, для того, чтобы дискредитировать львовского мэра.
Надо понимать, кто такой председатель Львовской ОГА: это должность невыборная, на нее Синютка был назначен указом Петра Порошенко в 2014 году. Очевидно, чьи указания он выполняет,
– убежден Минаков.
Сейчас оценка воздействия будущего завода на окружающую среду – на экспертизе в Минэкологии.
"Я могу уверенно сказать, что никакой опасности от строительства мусороперерабатывающего завода нет. Все запроектировано в соответствии с экологическими и санитарными стандартами. К тому же, современные фильтры и оборудование будут нивелировать деятельность завода", – заверил Любомир Зубач, народный депутат от партии "Самопомич".
Смотрите видео: интервью с Любомиром Зубачем
Между тем львовяне сходятся во мнении, что городу такой завод нужен.
Несмотря на сопротивление центральной власти, все экспертизы и тендерные процедуры во Львове планируют завершить в конце апреля 2019 года. Тогда же, вероятно, начнутся строительные работы.