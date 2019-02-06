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      Мусороперерабатывающий завод во Львове: кто и почему хочет сорвать его строительство

      58 Читати новину українською

      Строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса должно начаться во Львове уже весной 2019 года. Однако чуть ли не каждый этап реализации проекта сталкивается с сопротивлением центральной власти.

      Недавно председатель Львовской областной администрации Олег Синютка сделал новую попытку сорвать строительство мусороперерабатывающего комплекса во Львове.

      Читайте также: Мусороперерабатывающий завод во Львове может быть построен до конца 2020 года, – Садовый

      3 февраля он встретился с жителями Вознесения – микрорайона Львова, который расположен в километре от будущего мусороперерабатывающего комплекса и заявил, что технология переработки отходов, которую вводит Львов, является неправильной.

      Олег Синютка
      Глава Львовской области Олег Синютка

      Что известно о строительстве мусороперерабатывающего комплекса во Львове?

      Будущий мусороперерабатывающий комплекс построят в промышленной зоне Львова, вблизи очистных сооружений. Проект учитывает европейские экологические нормы, ведь его финансирует и контролирует на всех этапах Европейский банк реконструкции и развития.

      Во Львове используют технологию, которая работает и в соседней Польше. Она предусматривает отсутствие вредных выбросов и даже плохого запаха – благодаря специальной вентиляции.

      Сміттєпереробний комплекс у Львові
      Здесь планируют построить мусороперерабатывающий комплекс во Львове

      До ближайшего жилого дома от места, где планируется строить завод – более километра.

      Почему возникла необходимость построить этот комплекс?​В мае 2016 года на Грибовицкой свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей, которые пытались потушить огонь. После трагедии свалку закрыли. В результате трагедии Львов и еще 4 района области не имели куда вывозить мусор, поэтому городская и областная власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, предусматривающий утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области. Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада.

      Заказчики строительства же считают, что заявления губернатора о мусороперерабатывающем комплексе имеют предвыборные мотивы.

      Политолог Алексей Минаков рассказал, что приоритетный вопрос для Андрея Садового как кандидата в президенты – это, собственно, вопрос строительства мусороперерабатывающего завода. Соответственно, руками определенных лиц этот процесс пытаются затормозить, для того, чтобы дискредитировать львовского мэра.

      Надо понимать, кто такой председатель Львовской ОГА: это должность невыборная, на нее Синютка был назначен указом Петра Порошенко в 2014 году. Очевидно, чьи указания он выполняет,
      – убежден Минаков.

      Сейчас оценка воздействия будущего завода на окружающую среду – на экспертизе в Минэкологии.

      "Я могу уверенно сказать, что никакой опасности от строительства мусороперерабатывающего завода нет. Все запроектировано в соответствии с экологическими и санитарными стандартами. К тому же, современные фильтры и оборудование будут нивелировать деятельность завода", – заверил Любомир Зубач, народный депутат от партии "Самопомич".

      Смотрите видео: интервью с Любомиром Зубачем

       

      Между тем львовяне сходятся во мнении, что городу такой завод нужен.

      Несмотря на сопротивление центральной власти, все экспертизы и тендерные процедуры во Львове планируют завершить в конце апреля 2019 года. Тогда же, вероятно, начнутся строительные работы.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Мусорная блокада Львова Самопомич
      Источник: 24 канал
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