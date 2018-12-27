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      Мусороперерабатывающий завод во Львове может быть построен до конца 2020 года, – Садовый

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      Мусороперерабатывающий завод во Львове может быть построен до конца 2020 года
      Мусороперерабатывающий завод во Львове может быть построен до конца 2020 года / Фото 24 канала

      Мусороперерабатывающий завод во Львове могут построить до конца 2020 года. Кроме того, столица Галичины может стать первым украинским городом, в котором будет предприятие по переработке мусора, ведь сейчас таких нет нигде в Украине.

      Об этом заявил мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый в интервью Zaxid.net.

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      Львов будет одним из первых, кто его построит. Мы уже вышли на второй этап. Европейский банк реконструкции и развития отобрал пять компаний, которые вошли в финал. И они в течение следующих, думаю, двух-трех месяцев уже должны определить одну компанию, которая, собственно, и будет строить завод. Место выделено, документы есть, средства есть, проектная документация вся готова. Проделана титаническая работа,
      – подчеркнул Садовый.

      По его словам, руководители других украинских городов приезжают во Львов, где знакомятся и перенимают тот опыт в этом вопросе.

      "Но пока только Харьков имеет положительную динамику. Правда, они начали сотрудничество с Мировым банком еще намного раньше, чем Львов. И вот два примера, которые в Украине будут положительные. Другие города еще даже не подвигались", – добавил политик.

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      Садовый пояснил, что весь процесс длится долго, потому что Львов берет средства Европейского банка, и они будут распределены прозрачно через тендеры.

      "Это очень серьезно, потому что в конечном случае это бюджетные средства, и нам надо будет за это рассчитываться – ну, за исключением 50 миллионов евро, что нам дали грант. Поэтому такие процедуры – так во всем мире идет процесс. Его нельзя делать так вот (щелкает пальцами). Я также хотел бы, чтобы мы это построили за один день", – отметил он.

      Также лидер "Самопомочи" рассказал, что сам срок строительства будет продолжаться фактически два года с начала всех работ на участке, где будет завод.

      Подготовительная работа очень серьезная. Тем более, мы должны понимать, что нам постоянно создают какие-то преграды... Я думаю, что к концу 2020 года завод должен быть построен,
      – заявил Садовый.

      Напомним, Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Мусорная блокада Львова Новости Львова Андрей Садовой Экология
      Источник: 24 Канал
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