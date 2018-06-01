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Мусороперерабатывающий завод во Львове за 35 миллионов евро:какую сумму кредита придется вернуть

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Когда Грибовицкую свалку закрыли, во Львове начались большие проблемы. Мусор долгое время не имели куда вывозить. Города, которые должны принимать мусор, подписанный меморандум игнорировали. И началась мусорная блокада. За два года ситуация нормализовалась, однако вопросы местного полигона так и не решили. Городской голова начал переговоры с международными партнерами, которые откликнулись.

Конец мая 2016 года для Львов оказался самым жарким. На Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибло трое спасателей, которые пытались потушить огонь. Пожар поднял на ноги всех жителей близлежащих сел. Тогда люди перекрыли въезд на полигон и не пропускали мусоровозы.

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После трагедии свалку закрыли. Тогда Львов и еще четыре района области не имели куда вывозить мусор. Через некоторое время власть подписала меморандум с городским председателем Андреем Садовым, согласно которому каждый город ежедневно должно принимать определенную часть львовских отходов. Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада. В горсовете были убеждены – блокада Львова создана искусственно.

Завал мусором улицы, крысы и возмущенные жители. Решать эту проблему Львов обладал собственными силами. Единственный выход – международные партнеры.

Два года переговоров и встреча состоялась. 1 июня Львов получил 35 миллионов евро на решение проблемы с мусором. Средства выделил Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры. Деньги направят на строительство мусороперерабатывающего комплекса и рекультивацию Грибовицкой свалки.

Конкретно этим проектом мы начинаем реализацию в Украине новой инициативы, которая называется "Зеленые города". Львов станет девятым городом-участником этой программы в целом, но в Украине он будет первым,
– отметила управляющая партнерша Европейского банка реконструкции и развития Марина Петров.

Договор предусматривает 13-летний кредит на 20 миллионов евро под гарантию города. А вот 15 миллионов евро возвращать не нужно, ведь часть средств это грант от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды, а еще 5 миллионов евро от Фонда чистых технологий. Погасить кредит нужно до 2021 года. К этому времени, по словам Андрея Садового, завод уже будет работать.

Деньги есть. Точка. Следующий этап – это объявление тендера и определения компании, которая будет строить завод и производить реконструкцию самого полигона, рекультивацию делать,
– прокометував городской председатель Львова Андрей Садовый.

Участок под строительство завода уже выделена, поэтому в ближайшее время начнется и строительство.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Новости Львова Мусорная блокада Львова Деньги Кредит
Источник: 24 канал
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