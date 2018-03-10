Мust read: 5 книг українською, які обов'язково треба прочитати якнайшвидше

Читання великих книг приносить особливе задоволення. Видавництво "КМ-Букс" пропонує 5 масштабних новинок, які варто додати до власного списку must read.

"Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового" Філіпа Котлера

Кожні кілька років постає яка-небудь "нова" течія маркетингу. Але цього разу досвідчені маркетологи та маркетологині знають, що змінилися не просто правила гри — змінилися самі клієнти. Через інформаційну перенасиченість покупці не мають змоги присвятити достатньо часу одному бренду — а конкурентів за їхню увагу виникає все більше.

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"Маркетинг 4.0" містить ґрунтовні та детальні поради, як створити меседж, який почують, як завоювати довіру клієнтів і як схилити їх до поширення позитивної пропаганди про ваш бренд.

Філіп Котлер, всесвітньовідомий батько-засновник маркетингу як дисципліни, пропонує досвідченим спеціалістам серйозну розмову про те, якими покупці є зараз та якими вони будуть завтра — у світі, де стрімко зростає взаємопов'язаність спільнот та постають нові технології.

"Зброя, мікроби і сталь. Витоки нерівностей між народами" Джареда Даймонда

Смілива наукова розвідка американського еволюційного біолога Джареда Даймонда "Зброя, мікроби і сталь" — це світовий науковий бестселер, який розійшовся багатомільйонними накладами і продовжує долати нові рубежі.

Автор розкриває первинні історичні причини нерівностей сучасного світу, які, на його думку, криються в глибинах доісторичного минулого людства. На основі масштабних міжконтинентальних порівнянь і залучення широкого спектра новітніх досягнень історії, біології, лінгвістики, археології, епідеміології, біогеографії, палеонтології та екології Джаред Даймонд намагається пояснити "найзагальнішу схему історії", давши відповідь на головне питання книги: чому вогнепальна зброя, найзгубніші мікроби та сталь з'явилися у суспільствах одних частин світу, даючі їм переваги у завоюванні народів інших частин світу.

"Колапс" Джареда Даймонда

Нас немов магнітом притягують монументальні руїни, що їх залишили по собі цивілізації минулого. Ми зачудовано милуємося ними в дитинстві, намагаємося поїхати до тих чудес туристами в дорослому віці. Нас вабить їхня видовищна й загадкова краса, манять таємниці, що в них криються. Масштаб цих руїн свідчить про багатство й могутність тих, хто їх споруджував. Це саме вони, за словами поета Шеллі, вихвалялися: "Най нишкне всяк великий, хто узрів мої творіння, най принижено тремтить!"

Однак чому пішли у небуття не лише ті, хто будував ці споруди, а й власне суспільства, до яких вони належали? Куди зникли цілі народи? Якщо подалися геть, то куди і чому? Чи не загинули вони якоюсь жахливою смертю? За цією романтичною таємницею не дає спокою бентежна думка: а чи не може схожа доля спіткати сучасне суспільство? Чи не будуть туристи майбутнього витріщатися на іржаві остови нью-йоркських хмарочосів так само зачудовано, як наші сучасники витріщаються на зарослі джунглями руїни міст цивілізації Майя?

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"На схід від Едему" Джона Стейнбека

У своєму щоденнику лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек назвав роман "На схід від Едему" своєю "першою книжкою", і цей грандіозний твір і справді вражає своєю простотою і силою.

Роман розкриває сплетіння доль двох каліфорнійських родин — Трасків і Гамільтонів, які вже багато поколінь поспіль безпорадно відтворюють падіння Адама і Єви і лихе суперництво Каїна і Авеля. Більш як півстоліття справжній шедевр Стейнбека лишається однією з найбільш читаних книжок.

"Дипломатія" Генрі Кіссинджера

У цьому фундаментальному виданні, присвяченому історії дипломатії XVII – ХХ століть, автор докладно зупиняється на всіх ключових дипломатичних аспектах. Перший розглянутий ним історичний період — епоха кардинала Ришельє: особливості зовнішньої політики самого кардинала, його дипломатичних партнерів та опонентів. Автор називає Ришельє справжнім генієм дипломатії і на підтвердження своєї думки наводить низку аргументів.

Наступний період стосується зовнішньополітичної боротьби між Наполеоном ІІІ та Бісмарком: пояснюються причини поразки представника величного роду Бонапартів, максимально докладно описується Realpolitik — "реальна політика", що стала запорукою перемоги його опонента, так званого залізного канцлера.

Далі йдеться про дипломатію напередодні Першої світової війни, міжвоєнну дипломатію, ідеї щодо створення Ліги націй та системи колективної безпеки. Зокрема, автор аналізує надзвичайно складні взаємовідносини між Гітлером, Сталіном та Чемберленом, пояснює, чому світ вдруге припустився фатальної помилки і розпочав найкатастрофічнішу війну в історії людства.

В завершення читач дізнається багато цікавого про дипломатію в період повоєнного облаштування світу: про створення ООН, холодну війну, розпад Радянського Союзу тощо.

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