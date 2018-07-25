"Муза навсегда": Белла Хадид заинтриговала снимком с экс-бойфрендом The Weeknd

Американская модель Белла Хадид уже давно отрицает все слухи о возобновлении отношений с канадским исполнителем The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Однако вчера, 24 июля, звезда сама подогрела слухи об их новом романе, опубликовав его фото в Instagram-Stories.

Пара находилась вместе в очаровательном павильоне, который переливался разными цветами и фактурами. Видеоролик с возможного места свидания звезда опубликовала в своем Instagram.

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Допис, поширений (@bellahadid) 24 Лип 2018 р. о 4:53 PDT

Но наибольший интерес со стороны фанатов возникло после короткого видео в Instagram-Stories, на котором Белла сняла The Weeknd. Он сидел на земле, в то время как Белла кружилась вокруг него, подписав видео "муза навсегда".

Можно ли считать это видео подтверждением таинственных отношений, но такие намеки на отношения поклонникам модели очень нравится.

Напомним, что The Weeknd и Белла Хадид встречались больше года. Впоследствии певец закрутил роман с певицей Селеной Гомес, которая разошлась с 28-летним исполнителем, вернувшись к своему экс-возлюбленному Джастину Биберу. Хотя и певица так и не удержала своего бойфренда, The Weeknd благополучно вернулся к модели Белле Хадид.