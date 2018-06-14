Музей Джеймса Бонда откроют на впечатляющей высоте в Альпах

Знаменитое здание из сцен фильма "Спектр" (2015) с актером Дэниелом Крейгом теперь станет музеем в Альпийских горах. На высоте 3 тысячи метров откроют тематический музей The 007 Elements Museum.

Об этом сообщают на Time.

Австрийские Альпы, а именно – вершина горы Гайслахкогль в Зельдене, теперь получат еще одну интересную туристическую точку. Ведь музей, посвященный тайному агенту Джеймсу Бонду, построят возле ресторана Ice Q, где происходила одна из ключевых сцен "бондианы" в 2015 году.

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Территория музея охватит более 4 тысяч квадратных метров, а проектом строительства займется архитектор Иоганн Обермосер.

"Это лучшее место для музея Джеймса Бонда. Здесь проходили съемки фильма, и к тому же австрийские Альпы очень близки создателю бондианы Яну Флемингу. Когда он писал книги о тайном агенте, то отправлял его в те места, которые хорошо помнил сам", – отметила креативный директор музея Нила Каллоу.

Место съемок фильма "Спектр" 2015 в австрийских Альпах

В здании покажут ключевые экспонаты со съемок всех фильмов о Джейсме Бонде, а также планируют проводить ряд интерактивных выставок, на которых расскажут о том, как создавались фильмы о Джеймсе Бонде. Изюминкой музея станет автомобиль Aston Martin и полноразмерный самолет из "Спектра". Открытие музея запланировано на июль 2018 года.

"Спектр" (2015): смотреть трейлер фильма онлайн