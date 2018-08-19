В Киеве музей на Почтовой площади подтопило из-за ливня

Второй мощный ливень в Киеве затопил территорию археологических раскопок на Почтовой.

Дожди могут серьезно повредить древности, пишут активисты, которые занимаются будущим музеем.

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На месте коммунальщики откачали воду, однако там осталось немало повреждений. На время работ экскурсии по подземельям приостановили.

Работники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Залило раскопки больше, чем во время прорыва магистральной трубы водопровода. Так же сильно заливало прошлой осенью,

– отметила активистка Анабелла Морина.

Напомним, что две недели назад Почтовую уже затапливало, тогда там прорвало водопровод.