В Киеве музей на Почтовой площади подтопило из-за ливня
Второй мощный ливень в Киеве затопил территорию археологических раскопок на Почтовой.
Дожди могут серьезно повредить древности, пишут активисты, которые занимаются будущим музеем.
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На месте коммунальщики откачали воду, однако там осталось немало повреждений. На время работ экскурсии по подземельям приостановили.
Работники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Залило раскопки больше, чем во время прорыва магистральной трубы водопровода. Так же сильно заливало прошлой осенью,
– отметила активистка Анабелла Морина.
Напомним, что две недели назад Почтовую уже затапливало, тогда там прорвало водопровод.
Источник: 24 канал
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