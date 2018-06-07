Музей на Почтовой принял первых посетителей

7 июня под стенами Киевсовета состоялась общественная акция "День неравнодушия" в поддержку создания музея на Почтовой площади. Во время мероприятия киевляне получили входные билеты, встали в очередь и прошли через символический вход в будущий музей.

Главная цель участников акции – привлечь внимание к тому, что столичный городской голова исключил из повестки дня пленарного заседания Киевсовета 7 июня вопрос о создании музея на Почтовой. Организаторы мероприятия выразили надежду, что соответствующий проект решения все же рассмотрят и поддержат депутаты.

"Вопросы Почтовой площади олицетворяет все, что наболело не только в Киеве, но и во всей Украине, а потому сегодняшняя акция является принципиальной и достаточно весомой. Без вас, киевляне, этого бы всего не случилось. Мы знаем, что это только первые шаги. Но наша способность сделать их и объединиться вокруг видения, каким будет Киев – бесценна", – заявил председатель фракции "Объединение "Самопомич" - Киев, автор проекта решения о создании музея на Почтовом Сергей Гусовский.

К акции присоединился и народный депутат партии "Объединение "Самопомич" Егор Соболев.

"Решение о создании музея на Почтовой – сверхважное, поэтому я желаю коллегам из Киевсовета выйти сегодня с победой. Надеюсь, в такой же компании мы соберемся с вами за несколько лет у настоящего входа к реальному музею", – обратился к киевлянам нардеп.

Напомним, 19 апреля Киевсовет проголосовал в первом чтении за проект решения о создании музея на Почтовой площади. Документ подразумевает инициирование прекращения инвестиционного договора с компанией, которая строит на Почтовом подземный ТРЦ, передаче недостроя в собственность города, продолжение археологических исследований и создание современного музея.

7 июня этот проект решения должны были рассматривать во втором чтении, но столичный мэр по неизвестным причинам не включил его в повестку дня пленарного заседания.

Добавим, чтобы поддержать рассмотрение этого вопроса 7 июня, активисты запустили флешбом #ДеньНебайдужості.

Подробнее о развитии событий на Почтовой – читайте здесь.