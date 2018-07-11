Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора

Комиссия Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики поддержала проект решения о прекращении инвестиционного договора с компанией, которая строит торговый центр на Почтовой площади.

Документ, который подготовила столичная "Самопомич" совместно с другими фракциями Киевсовета, рассматривали 11 июля.

Как заявил соавтор проекта решения, председатель фракции "Объединение "Самопомич" Сергей Гусовский, прекращение инвестиционного договора – неотъемлемая составляющая создания музея на Почтовой площади.

В сентябре этот проект решения дойдет до сессионного зала и должен быть проголосован! Потому что это — последний мощный барьер на пути создания музея на Почтовой,

– добавил Сергей Гусовский.

Вышеупомянутый документ предусматривает три сценария, целью которых является прекращение договора с ООО "Хэнсфорд-Украина" о строительстве подземного ТРЦ на Почтовой. В частности, предлагается следующий алгоритм решения вопроса:

• КГГА предложит ООО "Хэнсфорд-Украина" прекратить инвестиционный договор по согласию сторон;

• Если инвестор откажется добровольно прекратить договор, то КГГА проанализирует, должным ли образом выполнялись требования договора и, при наличии нарушений, воспользуется правом расторгнуть договор в одностороннем порядке;

• Если нет согласия сторон или нарушений в выполнении инвестиционного договора, КГГА инициирует расторжение договора через суд в связи с существенным изменением обстоятельств (обнаружение многочисленных находок археологического характера, имеющие выдающуюся историко-культурную ценность).



Комиссия по вопросам торговли, определенная профильной, поддержала проект решения с рекомендацией расширить формулировку из "обратиться к инвестору с письменным предложением о прекращении договора" к "обратиться к инвестору с письменным предложением о прекращении или изменению договора".

Напомним, 21 июня Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади, но позиция о расторжении инвестиционного договора не стала составляющей этого решения.