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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Музей на Почтовой: в Киевсовете поддержали проект решения о прекращении инвестиционного договора

23 Читати новину українською
Поштова площа
Поштова площа / life.pravda.com.ua

Комиссия Киевсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики поддержала проект решения о прекращении инвестиционного договора с компанией, которая строит торговый центр на Почтовой площади.

Документ, который подготовила столичная "Самопомич" совместно с другими фракциями Киевсовета, рассматривали 11 июля.

Как заявил соавтор проекта решения, председатель фракции "Объединение "Самопомич" Сергей Гусовский, прекращение инвестиционного договора – неотъемлемая составляющая создания музея на Почтовой площади.

В сентябре этот проект решения дойдет до сессионного зала и должен быть проголосован! Потому что это — последний мощный барьер на пути создания музея на Почтовой,
– добавил Сергей Гусовский.

Вышеупомянутый документ предусматривает три сценария, целью которых является прекращение договора с ООО "Хэнсфорд-Украина" о строительстве подземного ТРЦ на Почтовой. В частности, предлагается следующий алгоритм решения вопроса:

    •  КГГА предложит ООО "Хэнсфорд-Украина" прекратить инвестиционный договор по согласию сторон;
    •   Если инвестор откажется добровольно прекратить договор, то КГГА проанализирует, должным ли образом выполнялись требования договора и, при наличии нарушений, воспользуется правом расторгнуть договор в одностороннем порядке;
    •   Если нет согласия сторон или нарушений в выполнении инвестиционного договора, КГГА инициирует расторжение договора через суд в связи с существенным изменением обстоятельств (обнаружение многочисленных находок археологического характера, имеющие выдающуюся историко-культурную ценность).


Комиссия по вопросам торговли, определенная профильной, поддержала проект решения с рекомендацией расширить формулировку из "обратиться к инвестору с письменным предложением о прекращении договора" к "обратиться к инвестору с письменным предложением о прекращении или изменению договора".

Напомним, 21 июня Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади, но позиция о расторжении инвестиционного договора не стала составляющей этого решения.

Теги: Законопроект Новости политики КГГА Киеврада Самопомич Инвестиции
Источник: 24 Канал
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