Музей в темноте: в Киеве открылась выставка "Невидимая архитектура"

У незрячих появилась уникальная возможность почувствовать более двух десятков зданий, которые мы так часто видим на открытках из разных стран. В киевском музее "Третья после полуночи" открылась новая выставка "невидимая архитектура".

Выставка особая, ведь все здесь – на ощупь. Каждая деталь отличается. И крыша, и стены, и окна – объемные и ощущаются. Представлены два десятка уменьшенных украинских и мировых архитектурных памятников.

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Эта выставка ориентирована и на зрячих, и незрячих, потому что зрячие могут посмотреть совершенно по новому на старые вещи. А для незрячих это возможность узнать, как выглядят те или другие известные сооружения,

– рассказала соучредитель музея "Третья после полуночи" Алина.

Выставка "невидимая архитектура" будет действовать около полугода. Однако в музее уже готовят новые подборки скульптур и живописи. В мире таких много, однако в Украине найти трудно. К тому же с апреля планируют запустить экскурсии по городу для зрячих людей однако с повязками на глазах.

Сопровождать их будет незрячий гид. Так организаторы помогают людям понять, как живет в Украине человек с недостатками зрения. А также дают им работу. Сейчас в музее четыре незрячих гида.