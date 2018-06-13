Муж Алены Шоптенко впервые показал новорожденного первенца: фото
Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко и ее муж Алексей Иванов не скрывают своего счастья от рождения сына. В сети уже появилось первое фото малыша.
Как известно, Алена Шоптенко впервые стала мамой. Ожидаемые роды звезды прошли 9 июня. Счастливые супруги уже определился с именем новорожденного сына – мальчика назовут Алексеем.
Читайте также: Мальчик или девочка: беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол первенца
Сейчас счастливая мама не занимается публикациями в социальной сети. Зато ее муж – владелец продюсерского и брендовой агентств Алексей Иванов – показал первый снимок сына. На фото, опубликованном в соцсети, видно ребенка в стильном наряде. Новоиспеченные родители пока скрывают его лицо.
Генеральный спонсор всего "извините, не сегодня",
– забавно подписал фото Алексей Иванов.
Напомним, что в первом интервью Алена Шоптенко рассказала о родах. Хореограф попала в госпиталь с температурой. Следовательно роженица до сих пор борется с болезнью.
Муж Алены Шоптенко, который отказался присутствовать во время рождения сына, все же поддержал жену, но за стеной родильного зала.
Выбор редакции
-
Непосредственных исполнителей заочно накажут, – политолог о сбитии "Боинга 777"сегодня, 15:12
-
Гривна показала существенные успехи относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloombergсегодня, 14:29
-
В Киеве ромы поселились у вокзала, бьют прохожих и оставляют горы мусора: красноречивые фотосегодня, 13:20