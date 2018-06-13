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Муж Алены Шоптенко впервые показал новорожденного первенца: фото

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Алена Шоптенко родила первенца
Алена Шоптенко родила первенца / viva.ua

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко и ее муж Алексей Иванов не скрывают своего счастья от рождения сына. В сети уже появилось первое фото малыша.

Как известно, Алена Шоптенко впервые стала мамой. Ожидаемые роды звезды прошли 9 июня. Счастливые супруги уже определился с именем новорожденного сына – мальчика назовут Алексеем.

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Сейчас счастливая мама не занимается публикациями в социальной сети. Зато ее муж – владелец продюсерского и брендовой агентств Алексей Иванов – показал первый снимок сына. На фото, опубликованном в соцсети, видно ребенка в стильном наряде. Новоиспеченные родители пока скрывают его лицо.

Генеральный спонсор всего "извините, не сегодня",
– забавно подписал фото Алексей Иванов.

Напомним, что в первом интервью Алена Шоптенко рассказала о родах. Хореограф попала в госпиталь с температурой. Следовательно роженица до сих пор борется с болезнью.

Муж Алены Шоптенко, который отказался присутствовать во время рождения сына, все же поддержал жену, но за стеной родильного зала.

Теги: LifeStyle Новости Украины Дети Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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