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Муж Джамалы опубликовал волшебный кадр из роддома

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Джамала с мужем стали родителями
Джамала с мужем стали родителями / Фото из свободных источников

Муж популярной певицы Джамалы Сеит-Бекир Сулейманов показал первое фото из роддома. Хотя на снимке нет новорожденного сына, однако кадр растрогал всю страну.

Как известно, 27 марта Джамала родила мальчика. Новоиспеченные родители уже определились с именем ребенка. Популярная певица назовет своего сына Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром оглы Сулеймановым.

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Новоиспеченный отец не удержался и опубликовал фото из роддома. На снимке – "первый паспорт", который заполнили медики госпиталя. На голубой карточке указано, что малыш родился в 19:20 и весил 3,26 килограмма.

Первый паспорт. Не перестаем благодарить Бога. О чем я могу говорить с уверенностью: если вы можете быть рядом во время родов – обязательно сделайте это,
– написал Сеит-Бекир Сулейманов.

Также муж Джамалы рассекретил клинику, в которой рожала певица. Известно, что звезда воспользовалась услугами столичной клиники "Аист". Согласно письму госпиталя, стоимость обычных родов колеблется от 55 до 100 тысяч гривен.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Дети Джамала
Источник: 24 Канал
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