Муж Кейт Спейд впервые прокомментировал ее самоубийство

В Нью-Йорке дизайнер Кейт Спейд покончила жизнь самоубийством. Впервые смерть модельера прокомментировал ее муж Энди Спейд.

Как известно, 5 июня Кейт Спейд покончила жизнь самоубийством. Ее тело нашла горничная, которая регулярно наведывалась в квартиру дизайнера на Манхэттене. Рядом с Кейт нашли предсмертную записку, адресованную 13-летней дочери Фрэнсис Беатрикс. По информации СМИ, в последнем письме дизайнер заверила, что причину ее смерти знает Энди Спейд.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смерти талантливой Кейт Спейд. Ее муж Энди подтвердил догадки правоохранителей, что причиной смерти женщины была депрессия. Об этом сообщает TMZ.

Кейт страдала от депрессии и беспокойства на протяжении многих лет. Она часто обращалась за помощью к врачам, чтобы вылечить эту болезнь. Я говорил с ней накануне, и она казалась счастливой,

– рассказал Энди Спейд.



Энди Спейд рассказал о вероятной причине смерти его жены Кейт

Мужчина подтвердил информацию, что их брак был на грани развода, а бизнес переживал нелегкие времена. Из-за этого у Кейт могла обостриться депрессия, что вероятно стало причиной ее смерти. Кроме этого, Энди Спейд сообщил, что его жена злоупотребляла алкоголем.

"Не было никаких намеков на то, что она это сделает. Это был полный шок. И это явно была не она. У Кейт были личные демоны, с которыми она боролась", – добавил Энди Спейд.

Напомним, что на момент смерти Кейт Спейд было 55 лет. Брак с Энди Спейдом длился 24 года, поэтому правоохранители предполагают, что переезд мужа в другой дом и разговоры о предстоящем разводе стало причиной самоубийства дизайнера. Для 13-летней дочери модельер оставила записку: "Я всегда тебя любила. Это не твоя вина. Спроси отца".