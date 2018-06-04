Муж Ким Кардяшан признался, что имеет психическую болезнь
Муж Ким Кардашян Канье Уэст рассказал, что страдает от психического расстройства.
После релиза нового альбома рэпер Канье Уэст устроил вечеринку в Вайоминге, где в кругу близких людей сообщил о своем диагнозе. Об этом сообщает Daily Mail.
Читайте также: Ким Кардашян мило поздравила Канье Уэста с годовщиной брака: волшебное фото
По словам Канье, он страдает на биполярное расстройство. Рэпер считает это своей суперсилой и "третьей личностью".
Мне никогда не ставили диагноз, пока мне не исполнилось 39 лет. Но, как я сказал на альбоме, это не инвалидность, это суперсила,
– отметил артист.
Интересно, что для оформления своего альбома, Канье Уэст выбрал фотографию со словами "Я ненавижу быть биполярным, это потрясающе".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Они все умрут": детали скандала с заместителем Супрун Линчевским относительно онкобольныхсегодня, 23:30
-
Сенцов высказался против голодания Кольченко, – адвокат политзаключенногосегодня, 22:11
-
Каждый день на промзоне оставляет после себя следы от пуль, – военкор о ситуации на Востокесегодня, 21:36
Комментарии