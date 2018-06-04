Муж Ким Кардяшан признался, что имеет психическую болезнь

Муж Ким Кардашян Канье Уэст рассказал, что страдает от психического расстройства.

После релиза нового альбома рэпер Канье Уэст устроил вечеринку в Вайоминге, где в кругу близких людей сообщил о своем диагнозе. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам Канье, он страдает на биполярное расстройство. Рэпер считает это своей суперсилой и "третьей личностью".

Мне никогда не ставили диагноз, пока мне не исполнилось 39 лет. Но, как я сказал на альбоме, это не инвалидность, это суперсила,

– отметил артист.

Интересно, что для оформления своего альбома, Канье Уэст выбрал фотографию со словами "Я ненавижу быть биполярным, это потрясающе".