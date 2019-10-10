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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Муж одноклассницы возглавляет оборонный комитет: Зеленский едва не поссорился с журналистом

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      Зеленский в очередной раз едва не поссорился с журналистом
      Зеленский в очередной раз едва не поссорился с журналистом / bbc-ccnn.com

      Во время пресмарафону, организованного Президентом Украины Владимиром Зеленским, у него едва не началась ссора с журналистом. Все из-за вопроса одного из представителей СМИ, который спросил про Александра Завитневича – мужа одноклассницы Зеленского, который возглавил оборонный комитет Рады.

      Перед своим вопросом журналист заявил, что Завитневич прогуливает как заседания Верховной Рады, так и заседания оборонного комитета.

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      Уже после этих слов Владимир Зеленский хотел ответить на вопрос, но журналист настаивал на возможности завершить.

      Не позволяете мне ответить? Ну извините, тогда диалог не удался,
      – заявил президент.

      "Не считаете ли вы, что не всегда нужно оценивать по принципу "я доверяю, потому что знаю человека", а оценивать ее профессиональные качества? Не угрожают ли такие назначения национальной безопасности?" – спросил журналист.

      В ответ Владимир Зеленский пояснил, что знал Александра Завитневича еще задолго до того, как тот стал мужем его одноклассницы. Более того, он своей одноклассницы не видел уже очень много лет, потому что она уехала из Кривого Рога.

      "Кстати, я бы очень хотел, чтобы она со мной работала. Но Завитневича я знаю давно – он профессиональный человек, которому я действительно доверяю. Он не пропустил ни одного заседания, а теперь вы поедете в больницу, где он едва не умер. У него случился инфаркт. А когда я прошу вам ответить, вы отказываете", – резюмировал президент.

      Кто такой Александр Завитневич?Александр Завитневич – народный депутат Украины и председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Учился в военной сфере – в Киевском военном институте управления и связи.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Верховная Рада Слуга народа Назначения Зеленского
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