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Муж под каблуком: Дантес признался, что живет на средства жены Нади Дорофеевой

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Instagram

Экс-участник группы "ДИО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес показал поклонникам тизер своего блога, который называется "Муж Нади Дорофеевой".

Дантес опубликовал тизер на своей странице в Instagram.

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Владимир забавно начал видео в домашних розовых тапочках.

Всем привет! Меня зовут Владимир Дантес, мне 30 лет, и я безработный. По мнению моей жены я живу за ее счет. И это правда,
– сказал муж Дорофеевой в начале видео.

володимир дантес
Владимир Дантес / Скриншот

Дантес анонсировал, что его влог для самостоятельных и смелых мужчин!

"Для тех, кого считают подкаблучниками. Мужики, я на вашей стороне!" – прокомментировал видео Дантес.

Смотрите видео с Владимиром Дантесом:

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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