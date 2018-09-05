Муж под каблуком: Дантес признался, что живет на средства жены Нади Дорофеевой

Экс-участник группы "ДИО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес показал поклонникам тизер своего блога, который называется "Муж Нади Дорофеевой".

Дантес опубликовал тизер на своей странице в Instagram.

Читайте также: Монатик показал зажигательный танец с Надеждой Дорофеевой: видео

Владимир забавно начал видео в домашних розовых тапочках.

Всем привет! Меня зовут Владимир Дантес, мне 30 лет, и я безработный. По мнению моей жены я живу за ее счет. И это правда,

– сказал муж Дорофеевой в начале видео.



Владимир Дантес / Скриншот

Дантес анонсировал, что его влог для самостоятельных и смелых мужчин!

"Для тех, кого считают подкаблучниками. Мужики, я на вашей стороне!" – прокомментировал видео Дантес.

Смотрите видео с Владимиром Дантесом: