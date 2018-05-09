Муж застрелил прямо в сердце: СМИ сообщили о еще одной громкой смерти украинки в Италии

8 мая в итальянском городке Мелфи, что в провинции Поненца, произошло жуткое убийство украинки Марины Новожиловой – ее застрелили из табельного оружия прямо в сердце. Такое дерзкое преступление совершил ее муж – 33-летний Антонио Жирарди, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает ресурс "Информатор" со ссылкой на родных и близких погибшей.

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Отмечается, что пара поженилась 23 октября 2017 года и прожила в браке всего 7 месяцев.

По словам родственников избиваемой, Жирарди убил свою жену, когда вернулся с работы, а причина такого шага – ревность.



Антонио Жирарди убил свою жену, когда вернулся с работы, и, вероятно, из-за ревности

"8 мая утром произошла трагедия. Муж Марины – Антонио Жирарди, на почве ревности убил ее, а потом и себя. Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой в 6:00. Но он ушел со смены раньше, что впоследствии заставило коллег отправиться на поиски Антонио", – отметила сестра Марины – Елена Яновская, которая вместе со своим мужем и сыном гостили у молодой семьи в Италии.

Как уверяют родные Новожиловой, убийство произошло в семейном доме, который располагается в самом центре города, а с сообщением об инциденте к правоохранителям обратился сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где было позже обнаружено тело. К слову, их обнаружил муж сестры жертвы преступления.

Правоохранители рассматривают различные версии относительно мотива преступления. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.



Марина Новожилова, которую убил муж-итальянец

Добавим, что сестра Новожиловой Елена Яновская собирает деньги на кремацию женщины, поскольку стоимость похорон в Италии составляет 7 тысяч евро, а кремации – 2 тысячи евро. Обе девушки сироты – они потеряли родителей и брата еще в детстве.

Итальянские СМИ об убийстве украинки Марины Новожиловой: видео

Напомним, это уже не первая смерть украинок в Италии. Так, 17 октября 2017 года в итальянском городке Купрамонтана нашли мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, которая пропала 8 октября.

А в конце декабря в Италии нашли жестоко убитой украинку Софию Мельник. По информации итальянских СМИ, украинка София Мельник имела отношения с несколькими мужчинами и даже ради одного из них хотела уйти от своего сожителя.