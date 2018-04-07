Муж звезды "Района Беверли-Хиллз" Дженни Гарт подал на развод: детали

Голливудская актриса Дженни Гарт, известная по роли Келли Тейлор в популярном сериале "Беверли-Хиллз", готовится к разводу. Документы о разрыве отношений подал ее муж.

Об этом сообщает издание People.

46-летней Дженни Гарт никак не везет с партнерами. Это уже третий брак, который актриса пыталась безуспешно сохранить. Ее муж Дэвид Абрамс, который младше Дженни Гарт на 10 лет, все же решил подать документы на развод. Причиной такого радикального решения стали "непреодолимые разногласия".

Читайте также: Дженнифер Энистон отреагировала на новый роман экс-супруга Джастина Теру



Джемми Гарт и Дэвид Абрамс

Как известно, пара познакомилась в 2014 году, когда решились пойти на свидание вслепую. Уже в 2015 году влюбленные объявили о помолвке.

Все просто сложилось так, как должно быть. А я думала: "Мне это (любовь, – ред.) не нужно, я этого не хочу", а оно взяло и пришло ... Он дополняет меня,

– счастливо говорила Дженни Гарт после помолвки.

Отношения Дэвида Абрамса с актрисой продлились 3 года. Сейчас Дженни Гарт не комментирует развод и готовится окунуться с головой в работу. Звезду уже пригласили принять участие в новом телепроекте. В СМИ ходят слухи, что актриса будет сниматься в сериале по мотивам "Района Беверли-Хиллз".

Кто такая Дженни Гарт?

Знаменитая актриса, которая получила большую славу после роли Келли в молодежном сериале. Дженни Гарт также снималась в проектах "Что я люблю в тебе" и "Неожиданная любовь". Во втором браке с актером "Сумерек" Питером Фачинелли знаменитость родила трех дочерей. Однако брак распался в 2014 году.