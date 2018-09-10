Мужа Ирины Шейк застукали с другой женщиной, – СМИ

Американский актер и муж Ирины Шейк Брэдли Купер на днях отдыхал на пляже с актрисой Сиеной Миллер. Новые фото папарацци стали поводом для слухов о сложных отношениях между российской моделью Шейк и Купером.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Интересно то, что на пляже в Малибу вместе с Брэдли Купером не заметили его партнерши Ирины Шейк и совместной дочери.



Брэдли Купер



Сиена Миллер

К слову, Брэдли Купер и Ирина Шейк не находятся в официальном браке. Несколько лет назад звезды начали отношения и уже в марте 2017 года у пары родилась дочь.

Напомним, во время Венецианского кинофестиваля модель российского происхождения Ирина Шейк приехала со своим мужем – актером Брэдли Купером. Однако на красной дорожке они появились по одиночке. Тогда актер Брэдли Купер с Леди Гагой представили долгожданную киноленту "Звезда родилась" и вышли на красную дорожку вместе.