12:24
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мужа Ирины Шейк застукали с другой женщиной, – СМИ

89 Читати новину українською
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер / GettyImages

Американский актер и муж Ирины Шейк Брэдли Купер на днях отдыхал на пляже с актрисой Сиеной Миллер. Новые фото папарацци стали поводом для слухов о сложных отношениях между российской моделью Шейк и Купером.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Папина дочка: Брэдли Купера поймали на семейной прогулке в Венеции

Интересно то, что на пляже в Малибу вместе с Брэдли Купером не заметили его партнерши Ирины Шейк и совместной дочери.

бредлі купер
Брэдли Купер

сієна міллер
Сиена Миллер

К слову, Брэдли Купер и Ирина Шейк не находятся в официальном браке. Несколько лет назад звезды начали отношения и уже в марте 2017 года у пары родилась дочь.

Напомним, во время Венецианского кинофестиваля модель российского происхождения Ирина Шейк приехала со своим мужем – актером Брэдли Купером. Однако на красной дорожке они появились по одиночке. Тогда актер Брэдли Купер с Леди Гагой представили долгожданную киноленту "Звезда родилась" и вышли на красную дорожку вместе.

Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд Кино Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук