Полицию вызвали к дому на улице Инюшина. Очевидцы сообщили, что там сильно кричала женщина, которая умоляла о помощи.
Ранее Харьковчанин встретил с топором полицейских, которые приехали его спасать
Топор, который изъяли правоохранители / Фото патрульной полиции Днепропетровщины
Напился и начал разрушение
Мужчину с топором заметили по дороге на этот вызов. Патрульные призвали его положить инструмент на землю и не сопротивляться. Когда злоумышленник согласился, его задержали.
Тогда правоохранители пошли к дому, куда их вызвали. Там они увидели 55-летнюю жительницу, которая ранее кричала. Она сообщила, что ее 58-летний сожитель напился и начал буянить.
Он якобы начал крушить посуду и мебель. После этого злоумышленник якобы избил женщину до обморока. Туда сразу вызвали следователей, чтобы установить обстоятельства инцидента.
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