В Днепропетровской области в реке Орель 29 мая местные жители нашли тело женщины. К ее ногам был привязан шлакоблок.

Что известно о жертве

Убитой оказалась 46-летняя женщина из города Каменское. Она отдыхала у супругов в одном из поселков Петриковского района Днепропетровской области, сообщила пресс-служба полиции.

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Застолье закончилось ссорой

Застолье, говорят правоохранители, закончилось ссорой между гостьей и 35-летним хозяином. Мужчина нанес женщине удары по голове. Как утверждает подозреваемый, женщина пошла спать, а уже утром он нашел ее мертвой.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина положил тело женщины в авто и привез к реке, куда и выбросил жертву с привязанным к ней шлакоблоком.

Мужчине грозит до 15 лет заключения

Правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит от 7 до 15 лет заключения.



Мужчина сбросил тело убитой женщины в реку / Фото пресс-службы Нацполиции