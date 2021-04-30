В Харькове 30 апреля на проспекте Архитектора Алешина 34-летний мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадали 2 человека.

Мужчина стрелял в пострадавших со спецсредства для отстрела резиновых пуль. Раненых – 30-летнего и 39-летнего мужчин – госпитализировали.

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Инцидент произошел вблизи местного заведения общественного питания, которое сейчас готовит еду с собой.

В очереди за заказом между мужчинами возник конфликт.

В ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и произвел несколько выстрелов в сторону мужчин,

– рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. В Единый реестр досудебных расследований событие могут внести по статье о хулиганстве.

Как чувствуют себя пострадавшие