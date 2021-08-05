Известно, что 5 августа в обед неизвестный домогался 14-летнюю девочку. Информацию по инциденту журналистам подтвердила полиция.
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Снял одежду и начал добиваться
Мужчина зашел в подъезд на Донецком Шоссе, 2Г. Девочка была вместе с ним. Вдруг неизвестный начал раздеваться и хватать ребенка. Девушка вырвалась и убежала.
Фото мужчины распространяют в телеграм-каналах Днепра. Пользователи по-разному отреагировали на ситуацию. Одни говорят, что девочка сама виновата, потому что заходила вместе с мужчиной. Другие думают, что они случайно встретились. Возможно, ребенок ждал лифт.
Местные призывают людей помочь найти нападавшего.
В Днепре ищут мужчину, который хотел изнасиловать подростка / Фото из телеграма "Днепр оперативный"
Последние случаи изнасилования несовершеннолетних
- В Каменском под Днепром 44-летний мужчина 5 лет насиловал своих детей. Пострадали трое несовершеннолетних: 12, 14 и 17 лет. Сейчас это расследует полиция.
- На Хмельнитчине 45-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Подозреваемый подстерег ее возле дома. Об этом в полицию сообщила мать подростка.