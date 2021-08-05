В Днепре мужчина хотел изнасиловать 14-летнюю девушку в подъезде

На Донецком шоссе в Днепре неизвестный пытался изнасиловать 14-летнюю девушку. Он хотел это сделать в подъезде. Подростку удалось сбежать.

Известно, что 5 августа в обед неизвестный домогался 14-летнюю девочку. Информацию по инциденту журналистам подтвердила полиция.

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Снял одежду и начал добиваться

Мужчина зашел в подъезд на Донецком Шоссе, 2Г. Девочка была вместе с ним. Вдруг неизвестный начал раздеваться и хватать ребенка. Девушка вырвалась и убежала.

Фото мужчины распространяют в телеграм-каналах Днепра. Пользователи по-разному отреагировали на ситуацию. Одни говорят, что девочка сама виновата, потому что заходила вместе с мужчиной. Другие думают, что они случайно встретились. Возможно, ребенок ждал лифт.

Местные призывают людей помочь найти нападавшего.

В Днепре ищут мужчину, который хотел изнасиловать подростка / Фото из телеграма "Днепр оперативный"

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