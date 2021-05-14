Мужчина в Одесской области самовольно нанес дорожную разметку, чтобы организовать гонки
В Измаиле Одесской области работники патрульной полиции оштрафовали организатора автогонок. Он планировал провести соревнование – для этого самовольно нанес дорожную разметку.
Источник:Патрульная полиция
Нарушителя нашли по "свежим" следам. Нехарактерные линии появились на обновленной трассе возле Измаила.
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Что известно о нарушении
- 12 мая жители Измаильского района удивились новой дорожной разметке.
- Говорится о трассе "Измаил – Килия – Вилково", на которой недавно провели ремонт и заменили дорожное покрытие.
- Посреди трассы нарисовали стоп-линию.
- Водители останавливались: это создавало аварийную ситуацию.
- Кто-то из водителей сообщил инспекторам патрульной полиции об обновлении на дороге.
- Они установили личность нарушителя на следующий день – 13 мая.
- Мужчина объяснил, что эта разметка предусматривалась для гонок, которые он планировал организовать.
- На него составили административный протокол по статье о повреждении автомобильных дорог и создании препятствий для движения.
- За это нарушителю придется заплатить 340 гривен и устранить повреждение.
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