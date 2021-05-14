В Измаиле Одесской области работники патрульной полиции оштрафовали организатора автогонок. Он планировал провести соревнование – для этого самовольно нанес дорожную разметку.

Нарушителя нашли по "свежим" следам. Нехарактерные линии появились на обновленной трассе возле Измаила. К теме Мчались по тротуару и обочине: во Львове водители автобусов устроили эпические гонки – фото и видео Что известно о нарушении 12 мая жители Измаильского района удивились новой дорожной разметке.

Говорится о трассе "Измаил – Килия – Вилково", на которой недавно провели ремонт и заменили дорожное покрытие.

Посреди трассы нарисовали стоп-линию.

Водители останавливались: это создавало аварийную ситуацию.

Кто-то из водителей сообщил инспекторам патрульной полиции об обновлении на дороге.

Они установили личность нарушителя на следующий день – 13 мая.

Мужчина объяснил, что эта разметка предусматривалась для гонок, которые он планировал организовать.

На него составили административный протокол по статье о повреждении автомобильных дорог и создании препятствий для движения.

За это нарушителю придется заплатить 340 гривен и устранить повреждение.