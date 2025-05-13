На Киевщине мужчина напоил и изнасиловал 15-летнюю девушку

На Обуховщине 34-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно об изнасиловании несовершеннолетней

Так, в милицию с заявлением обратилась жительница Обуховщины и сообщила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.

Оказалось, что обидчик познакомился с жертвой в магазине. Мужчина угостил несовершеннолетнюю алкоголем, после чего предложил пойти к себе домой.

В дальнейшем мужчина повел девушку в комнату и воспользовавшись случаем уединения, использовал собственное преимущество в силе и вопреки воле девушки совершил в отношении нее действия сексуального характера,

– рассказали правоохранители.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, в начале мая полиция Харьковщины рассказала, что 10-летний парень после просмотра порно изнасиловал свою 7-летнюю подругу и снимал это на камеру. Видео случайно попало к взрослым.