По предварительным данным, мужчину убили 19 июля из-за того, что он сделал замечание шумной компании в подъезде собственного дома. Нападающих полицейские до сих пор не нашли.

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Убийство, по данным полиции, произошло около 6:00 утра.

Скончался до приезда скорой

Правоохранители говорят, что Вячеслав Носов вышел из квартиры, чтобы сделать замечание компании, которая громко кричала в подъезде. За это ему нанесли 3 удара ножом.

Бывший депутат скончался до прибытия медиков экстренной помощи.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство об умышленном убийстве.

При трагических обстоятельствах, преждевременно, на 36-м году, оборвалась жизнь депутата Днепровского районного совета VIII созыва Носова Вячеслава Антоновича. Активный и жизнерадостный молодой человек, заботливый отец, который еще только начинал строить свою жизнь, вдыхал каждую ее минуту полной грудью, радовал своих родных, близких и друзей, мечтал, любил,

– написали о смерти депутата на странице Днепровского районного совета в фейсбуке.