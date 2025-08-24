Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровщины.
Что известно о нападении на Днепропетровщине?
Так, 24 августа около 16:00 в Карповской общине мужчина напал с ножом на двух женщин, после чего поджег сено. Возник пожар, что угрожало жизни людей.
Как пишут СВОИ, когда приехали спасатели, пробовал порезать рукава, не давал тушить пожар в сарае. Спасатели пытались его остановить. Водителя пожарного автомобиля ударил в лицо, а начальнику караула порезал руку.
Пожар, который пытались потушить спасатели / фото СВОИ
Чтобы остановить мужчину на место отправились полицейские – они прибыли именно в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.
Мужчина не реагировал на законные требования полицейских, сопротивлялся и нападал на правоохранителей.
Во время прекращения противоправных действий полицейский совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб,
– сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено служебное расследование и сообщено ГБР.
